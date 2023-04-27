В Карпаты вернулась зима - в горах ударил 11-градусный мороз

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Ракурс

До Карпат повернулася справжня зима.

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27 квітня у горах вдарив 11-градусний мороз.

Станом на 7.00 27.04.2023 на горі Піп Іван Чорногірський ясно, невелика хмарність. Вітер північно-західний 10−11 м/с., температура повітря -11°С, — йдеться у повідомленні Чорногірського пошуково-рятувального посту ДСНС.

Порівняно із вчорашнім днем на горі вже немає хуртовини та покращилася видимість. Втім, стало більш морозно.

26 квітня рятувальники повідомляли про обмеження видимості в Карпатах та 5-граусний мороз.

Утім, на решті території України 27 квітня буде не так холодно, як у горах. Гідрометеоцентр повідомив про такі температурні показники: