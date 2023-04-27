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До Карпат повернулася зима - у горах вдарив 11-градусний мороз
До Карпат повернулася зима — у горах вдарив 11-градусний мороз (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n182422-do-karpat-povernulasya-zyma-u-gorah-vdaryv-11-gradusnyy-moroz-foto.htmlРакурс
До Карпат повернулася справжня зима.
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27 квітня у горах вдарив 11-градусний мороз.
Станом на 7.00
27.04.2023на горі Піп Іван Чорногірський ясно, невелика хмарність. Вітер північно-західний 10−11 м/с., температура повітря -11°С, — йдеться у повідомленні Чорногірського пошуково-рятувального посту ДСНС.
Порівняно із вчорашнім днем на горі вже немає хуртовини та покращилася видимість. Втім, стало більш морозно.
26 квітня рятувальники повідомляли про обмеження видимості в Карпатах та 5-граусний мороз.
Утім, на решті території України 27 квітня буде не так холодно, як у горах. Гідрометеоцентр повідомив про такі температурні показники:
- На заході: +10 … +12 °.
- На півночі: +11°…+19°, дощі.
- На сході: +20…+23°, місцями дощі.
- У центрі: +11°…+18°, дощі та місцями грози.
- На півдні: +11…+18°, місцями дощі.
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