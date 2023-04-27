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Ракурс
До Карпат повернулася зима - у горах вдарив 11-градусний мороз

До Карпат повернулася зима — у горах вдарив 11-градусний мороз (ФОТО)

27 кві 2023, 09:17
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До Карпат повернулася справжня зима.


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27 квітня у горах вдарив 11-градусний мороз.

Станом на 7.00 27.04.2023 на горі Піп Іван Чорногірський ясно, невелика хмарність. Вітер північно-західний 10−11 м/с., температура повітря -11°С, — йдеться у повідомленні Чорногірського пошуково-рятувального посту ДСНС.

Порівняно із вчорашнім днем на горі вже немає хуртовини та покращилася видимість. Втім, стало більш морозно.

26 квітня рятувальники повідомляли про обмеження видимості в Карпатах та 5-граусний мороз.

Утім, на решті території України 27 квітня буде не так холодно, як у горах. Гідрометеоцентр повідомив про такі температурні показники:

  • На заході: +10 … +12 °.
  • На півночі: +11°…+19°, дощі.
  • На сході: +20…+23°, місцями дощі.
  • У центрі: +11°…+18°, дощі та місцями грози.
  • На півдні: +11…+18°, місцями дощі.

Джерело: Ракурс


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