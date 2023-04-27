В Черновцах горсовет лишил земли 22 храма УПЦ Московского патриархата

https://racurs.ua/n182427-v-chernovcah-gorsovet-lishil-zemli-22-hrama-upc-moskovskogo-patriarhata.html

Ракурс

У Чернівцях УПЦ МП позбавили права користування землями.

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Про це передає кореспондентка «Суспільного» з сесійної зали. За проголосували 28 депутатів міськради. Проти не голосував ніхто.

Права користування землею позбавили 22 храми УПЦ МП у Чернівецькій громаді.

Йдеться, зокрема, й про Кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Николаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир «Гореча» та жіночий монастир на вулиці Буковинській.

Подібне рішення — не перше, яке ухвалили міські влади українських міст. Раніше в Сумах депутати заборонили УПЦ (МП) користуватися землями громади. Міськради двох волинських міст — Володимира та Нововолинська — також розірвали договори оренди землі. У Луцьку депутати 26 квітня тільки розпорядилися провести відповідний аудит.

Розповсюдженішим варіантом рішення щодо УПЦ МП є заборона її функціонування на території тієї чи іншої громади або області.