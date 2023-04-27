Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские ублюдки признали, что убивают украинских пленных - перехват
Российские ублюдки признали, что убивают украинских пленных — перехват (АУДИО)https://racurs.ua/n182429-rossiyskie-ubludki-priznali-chto-ubivaut-ukrainskih-plennyh-perehvat-audio.htmlРакурс
Окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених після допитів. Такі вбивства відбуваються звірячим способом — полоненим перерізають горло.
.
Про це свідчить нове перехоплення СБУ, зроблене на східному фронті України.
Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й, — розповідає російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.
Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать, — пояснює рашист.
Він у подробицях розповідає, як перерізає людині горло. І уточнює, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі.
Служба безпеки України встановила особу ката, його установчі дані, місце служби та коло спілкування.
Чоловік на аудіо — Сучко Євген Юрійович з Новгородської області рф, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.
СБУ працює, аби цей Сучко та кожен воєнний злочинець з рф поніс заслужене покарання за свої звірства. Українська спецслужба розслідує понад 35 тис. кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни, — написали у соцмережах СБУ.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...