Российские ублюдки признали, что убивают украинских пленных - перехват

https://racurs.ua/n182429-rossiyskie-ubludki-priznali-chto-ubivaut-ukrainskih-plennyh-perehvat-audio.html

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Окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених після допитів. Такі вбивства відбуваються звірячим способом — полоненим перерізають горло.

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Про це свідчить нове перехоплення СБУ, зроблене на східному фронті України.

Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й, — розповідає російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.

Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать, — пояснює рашист.

Він у подробицях розповідає, як перерізає людині горло. І уточнює, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі.

Служба безпеки України встановила особу ката, його установчі дані, місце служби та коло спілкування.

Чоловік на аудіо — Сучко Євген Юрійович з Новгородської області рф, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.