На Киевщине обломки российской ракеты повредили многоэтажку, пострадал ребенок

Рашисты в ночь на 28 апреля нанесли ракетный удар по Украине, фото: «Киев Оперативный»

https://racurs.ua/n182463-na-kievschine-oblomki-rossiyskoy-rakety-povredili-mnogoetajku-postradal-rebenok.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 квітня, здійснили масштабну ракетну атаку по Україні.

.

Усі ворожі цілі над Київщиною були знищені. Уламки однієї з російських ракет влучили у багатоповерхівку в місті Українка. Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської обласної військової адміністрації.

У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5.30. Постраждала дитина — дівчинку доставили в Охматдит, — вказано в повідомленні.

На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, над Київщиною цієї ночі було збито 11 крилатих ракет. Через падіння уламків було перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожнє покриття.