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Ракурс
Рашисти в ніч на 28 квітня завдали ракетного удару по Україні, фото: «Київ Оперативний»

На Київщині уламки російської ракети пошкодили багатоповерхівку, постраждала дитина

28 кві 2023, 09:27
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 квітня, здійснили масштабну ракетну атаку по Україні.


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Усі ворожі цілі над Київщиною були знищені. Уламки однієї з російських ракет влучили у багатоповерхівку в місті Українка. Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської обласної військової адміністрації.

У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5.30. Постраждала дитина — дівчинку доставили в Охматдит, — вказано в повідомленні.

На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, над Київщиною цієї ночі було збито 11 крилатих ракет. Через падіння уламків було перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожнє покриття.

Джерело: Ракурс


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