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Ракурс
Поисково-спасательная операция в Умани. Фото: ГСЧС

Возросло число погибших детей в результате удара по Умани (ФОТО, ВИДЕО)

28 апр 2023, 20:19
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Число жертв ракетної атаки російських окупантів по місту Умань в Черкаській області знову зросло.


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Станом на 20.00 п’ятницю, 28 квітня, відомо про 23 загиблих. Рятувальники виявили тіла ще двох дорослих та однієї дитини. Таким чином російська ракета вбила 23 осіб, з них чотирьох дітей. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Тим часом голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Facebook повідомив, що загиблі діти були 2009, 2012 та 2021 років народження. Тіло четвертої дитини мають ідентифікувати.

У першому під’їзді будинку російська ракета зруйнувала 27 квартир з 46. Вдалося евакуювати 17 осіб, з них трьох дітей. Зараз в лікарнях перебувають дев’ятеро осіб.

Пошуково-рятувальна операція в Умані. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальна операція в Умані. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальна операція в Умані. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальна операція в Умані. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальна операція в Умані. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 28 квітня російська федерація завдала ракетного удару по Умані Черкаської області. Ракета потрапила в багатоквартирний житловий будинок. Також були пошкоджені близько 10 багатоквартирних будинків, вилетіли шибки.

У місті оголошено триденну жалобу через обстріл. Усі святкові заходи скасували на невизначений термін.

Источник: Ракурс


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