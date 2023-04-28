Ракурсhttps://racurs.ua/
Пошуково-рятувальна операція в Умані. Фото: ДСНС
Зросла кількість загиблих дітей внаслідок удару по Умані (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182484-zrosla-kilkist-zagyblyh-ditey-vnaslidok-udaru-po-umani-foto-video.htmlРакурс
Число жертв ракетної атаки російських окупантів по місту Умань в Черкаській області знову зросло.
.
Станом на 20.00 п’ятницю, 28 квітня, відомо про 23 загиблих. Рятувальники виявили тіла ще двох дорослих та однієї дитини. Таким чином російська ракета вбила 23 осіб, з них чотирьох дітей. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.
Тим часом голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Facebook повідомив, що загиблі діти були 2009, 2012 та 2021 років народження. Тіло четвертої дитини мають ідентифікувати.
У першому під’їзді будинку російська ракета зруйнувала 27 квартир з 46. Вдалося евакуювати 17 осіб, з них трьох дітей. Зараз в лікарнях перебувають дев’ятеро осіб.
Нагадаємо, 28 квітня російська федерація завдала ракетного удару по Умані Черкаської області. Ракета потрапила в багатоквартирний житловий будинок. Також були пошкоджені близько 10 багатоквартирних будинків, вилетіли шибки.
У місті оголошено триденну жалобу через обстріл. Усі святкові заходи скасували на невизначений термін.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...