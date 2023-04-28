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Ракурс
Оперативно-розшукові роботи в Умані. Фото: МВС

Кількість жертв російського удару по Умані зросла до 20 осіб (ФОТО)

28 кві 2023, 17:48
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Жертвами російського ракетного удару по багатоповерхівці в місті Умань Черкаської області станом на 17.00 зросла до 20 осіб.


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Кількість жертв російського удару збільшилося, бо з-під завалів дістали ще одне тіло. Про це 28 квітня повідомило Міністерство внутрішніх справ у Telegram.

У Національній поліції додали, що ще 18 осіб внаслідок удару ракети дістали поранення, дев’ятеро з них знаходяться у лікарні. Оперативно-розшукові роботи продовжуються. На місці події працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram повідомив, що на Черкащині оголосили триденну жалобу.

Оперативно-розшукові роботи в Умані. Фото: МВС

Оперативно-розшукові роботи в Умані. Фото: МВС

Оперативно-розшукові роботи в Умані. Фото: МВС

Нагадаємо, 28 квітня армія росії завдала ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку в місті Умань, що призвело до часткового руйнування будівлі з 6 по 9 поверхи в межах одного під’їзду. Також виникли на 5−6 поверхах та паркувальному майданчику.

Джерело: Ракурс


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