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Оперативно-розшукові роботи в Умані. Фото: МВС
Кількість жертв російського удару по Умані зросла до 20 осіб (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n182479-kilkist-jertv-rosiyskogo-udaru-po-umani-zrosla-do-20-osib-foto.htmlРакурс
Жертвами російського ракетного удару по багатоповерхівці в місті Умань Черкаської області станом на 17.00 зросла до 20 осіб.
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Кількість жертв російського удару збільшилося, бо з-під завалів дістали ще одне тіло. Про це 28 квітня повідомило Міністерство внутрішніх справ у Telegram.
У Національній поліції додали, що ще 18 осіб внаслідок удару ракети дістали поранення, дев’ятеро з них знаходяться у лікарні. Оперативно-розшукові роботи продовжуються. На місці події працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram повідомив, що на Черкащині оголосили триденну жалобу.
Нагадаємо, 28 квітня армія росії завдала ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку в місті Умань, що призвело до часткового руйнування будівлі з 6 по 9 поверхи в межах одного під’їзду. Також виникли на 5−6 поверхах та паркувальному майданчику.
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