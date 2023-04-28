Ракурсhttps://racurs.ua/
Военкомов будут отправлять с тыла на фронт. Фото:
Зеленский рекомендовал отправлять военкомов с тыла на фронт — Резниковhttps://racurs.ua/n182485-zelenskiy-rekomendoval-otpravlyat-voenkomov-s-tyla-na-front-reznikov.htmlРакурс
Центри комплектування та соціальної підтримки чекають серйозні зміни.
.
Президент України Володимир Зеленський рекомендував головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти на фронт воєнкомів, а на їхнє місце призначати військових після поранень. Про це 28 квітня міністр оборони Олексій Резніков заявив на прес-конференції.
Переважну більшість воєнкомів, які давно сидять на своїх місцях, відправляти як військовослужбовців на фронт. А на їхнє місце скеровувати військових, які отримали поранення, героїв, які знають, як правильно проводити роботу по продовженню мобілізаційних заходів, — розповів він про ідею глави держави.
За словами Резнікова, кадрові рішення в ТЦК та СП потрібні, бо «багато людей, які сидять там віками, поросли мохом і корінням».
Міністр додав, що оборонне відомство разом із Мінцифри працюють над проектом «Оберіг», у межах якого мають оцифрувати документи військовозобов’язаних. На думку Резнікова, це дозволить зменшити навантаження на центри комплектування.
Нагадаємо, у березні голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що в Україні можуть провести додаткову мобілізацію через загрозу розміщення на території білорусі тактичної ядерної зброї.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...