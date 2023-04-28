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Ракурс
Воєнкомів відправлятимуть з тилу на фронт. Фото:

Зеленський рекомендував відправляти воєнкомів з тилу на фронт — Резніков

28 кві 2023, 20:52
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Центри комплектування та соціальної підтримки чекають серйозні зміни.


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Президент України Володимир Зеленський рекомендував головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти на фронт воєнкомів, а на їхнє місце призначати військових після поранень. Про це 28 квітня міністр оборони Олексій Резніков заявив на прес-конференції.

Переважну більшість воєнкомів, які давно сидять на своїх місцях, відправляти як військовослужбовців на фронт. А на їхнє місце скеровувати військових, які отримали поранення, героїв, які знають, як правильно проводити роботу по продовженню мобілізаційних заходів, — розповів він про ідею глави держави.

За словами Резнікова, кадрові рішення в ТЦК та СП потрібні, бо «багато людей, які сидять там віками, поросли мохом і корінням».

Міністр додав, що оборонне відомство разом із Мінцифри працюють над проектом «Оберіг», у межах якого мають оцифрувати документи військовозобов’язаних. На думку Резнікова, це дозволить зменшити навантаження на центри комплектування.

Нагадаємо, у березні голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що в Україні можуть провести додаткову мобілізацію через загрозу розміщення на території білорусі тактичної ядерної зброї.

Джерело: Ракурс


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