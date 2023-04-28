Оккупанты обустраивают базы в школах Луганщины. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/n182488-okkupanty-prikryvautsya-jivym-schitom-iz-shkolnikov-na-luganschine-genshtab.html

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Російські загарбники облаштовують військові бази в навчальних закладах на окупованих територіях України.

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Зокрема, ворог поселився в будівлі школи у Луб’янці Луганської області. При цьому освітній процес продовжується і росіяни змушують місцевих дітей відвідувати школу. Таким чином агресор облаштував військовий об'єкт, прикриваючись «живим щитом» зі школярів та викладацького складу. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 28 квітня.

А місцеву лікарню міста Каланчак Херсонської області російські солдати перетворили на військовий шпиталь. Туди вчора, 27 квітня, ворог завіз велику кількість важкопоранених окупантів. Для перевезення поранених рашистів противник використовував медичну вантажівку на базі «Камаз».

Нагадаємо, 25 квітня в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що російське командування розмістило до 200 мобілізованих військовослужбовців армії рф на території одного з дитячих таборів в Урзуфі Маріупольського району Донецької області.