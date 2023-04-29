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Ракурс
Херсонская ОВА готовит эвакуацию гражданских, фото: Wikimapia

В Херсонской области власти готовят эвакуацию населения на случай массированного обстрела области (ВИДЕО)

29 апр 2023, 15:39
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Херсонська ОВА готує евакуацію мирних жителів на випадок масованого обстрілу області рашистами.


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Про це сьогодні, 29 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Останніми днями ми бачимо, що ворог посилив обстріли не тільки Херсонщини, а й всієї України. Гинуть українці, цілі родини, діти, — наголошує Прокудін. — Тому дав доручення завчасно опрацювати шляхи евакуації цивільного населення у разі масованого обстрілу області.

За його словами, для здійснення негайного вивезення людей з небезпечної зони вже:

  • визначені безпечні маршрути виїзду транспорту з населених пунктів;
  • визначені місця тимчасового проживання людей з ліками та їжею;
  • складаються списки маломобільних людей, які не можуть самостійно дістатися до місця збору;
  • складаються списки багатодітних сімей, які живуть в безпосередній близькості до лінії зіткнення.

Це доручення доведене до всі начальників військових адміністрацій, щоб у разі необхідності не гаючи часу вони організували евакуацію людей із зони небезпеки, — додав Прокудін.

Источник: Ракурс


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