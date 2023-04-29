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Херсонська ОВА готує евакуацію цивільних, фото: Wikimapia
На Херсонщині влада готує евакуацію населення на випадок масованого обстрілу області (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182511-na-hersonschyni-vlada-gotuie-evakuaciu-naselennya-na-vypadok-masovanogo-obstrilu-oblasti-video.htmlРакурс
Херсонська ОВА готує евакуацію мирних жителів на випадок масованого обстрілу області рашистами.
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Про це сьогодні, 29 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Останніми днями ми бачимо, що ворог посилив обстріли не тільки Херсонщини, а й всієї України. Гинуть українці, цілі родини, діти, — наголошує Прокудін. — Тому дав доручення завчасно опрацювати шляхи евакуації цивільного населення у разі масованого обстрілу області.
За його словами, для здійснення негайного вивезення людей з небезпечної зони вже:
- визначені безпечні маршрути виїзду транспорту з населених пунктів;
- визначені місця тимчасового проживання людей з ліками та їжею;
- складаються списки маломобільних людей, які не можуть самостійно дістатися до місця збору;
- складаються списки багатодітних сімей, які живуть в безпосередній близькості до лінії зіткнення.
Це доручення доведене до всі начальників військових адміністрацій, щоб у разі необхідності не гаючи часу вони організували евакуацію людей із зони небезпеки, — додав Прокудін.
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