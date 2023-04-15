Дві жінки загинули внаслідок обстрілу росіянами Херсона. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n182035-rosiyany-znovu-obstrilyaly-herson-zagynuly-dvi-jinky-foto.html

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Місто Херсон у суботу, 15 квітня, знову опинилося під обстрілами російських окупантів.

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Ворожа артилерія вдарила по Таврійському мікрорайону. Поруч із територією освітнього закладу загинули 48-річна жінка та її 28-річна донька. Вони отримали мінно-вибухові травми несумісні з життям. Про це повідомили в прес-службі Херсонської обласної військової адміністрації.

В ОВА зазначили, що в п’ятницю, 14 квітня, армія рф 96 разів обстріляла мирні населені пункти Херсонщини. Ворог випустив 447 снарядів з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та безпілотників.

Житлові квартали обласного центру були атаковані ворогом дев’ять разів. Зафіксовані «прильоти» на території річкового порту.

Внаслідок російських обстрілів 14 квітня поранення різного ступеня тяжкості дістали восьмеро осіб.

Нагадаємо, 12 квітня армія російської федерації з артилерії обстріляла житлові будинки у місті Нікополь. Снаряди ворога понівечили у населеному пункті 13 приватних будинків, дві господарські споруди та авто. Прильоти призвели до руйнувань будівель, з-під завалів бійці ДСНС дістали 72-річних чоловіка та жінку.