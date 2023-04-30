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Удар по Севастополю – это "пристрелка", убеждают в ОК "Юг"
Удар по Севастополю — это «пристрелка», убеждают в ОК «Юг»https://racurs.ua/n182532-udar-po-sevastopolu-eto-pristrelka-ubejdaut-v-ok-ug.htmlРакурс
Вибухи та пожежа на нафтобазі у тимчасово окупованому Севастополі — це елемент підготовки ЗСУ до активних дій.
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В оперативному командуванні «Південь» 30 квітня заявили, що руйнація нафтобази у Севастополі змусить російських окупантів переорієнтовуватися та розосередитися.
Паніка зросла навіть серед армійців рф, які не побачили успішної роботи ППО.
Дуже великий ступінь тривожності і дуже великі потоки, спрямовані по всіх маршрутах, куди можна виїжджати. Навіть серед військових, як вони собі вважали, у постійних пунктах базування, родини евакуюються, — сказала речниця Наталія Гуменюк
Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня «бавовна» у Криму знищила нафтобазу чорноморського флоту росіян. У тимчасово окупованому Севастополі після вчорашньої масштабної пожежі на нафтобазі поширюються панічні настрої. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.
Зокрема, рашисти засумнівалися у спроможності своєї ППО забезпечити безпеку стратегічних об'єктів.
Своєю чергою, відчуваючи початок так званого «гарячого курортного сезону» у тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця його проведення на території континентальної росії, — йдеться у зведенні Генштабу.
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