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Ракурс
Удар по Севастополю – это "пристрелка", убеждают в ОК "Юг"

Удар по Севастополю — это «пристрелка», убеждают в ОК «Юг»

30 апр 2023, 11:38
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Вибухи та пожежа на нафтобазі у тимчасово окупованому Севастополі — це елемент підготовки ЗСУ до активних дій.


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В оперативному командуванні «Південь» 30 квітня заявили, що руйнація нафтобази у Севастополі змусить російських окупантів переорієнтовуватися та розосередитися.

Паніка зросла навіть серед армійців рф, які не побачили успішної роботи ППО.

Дуже великий ступінь тривожності і дуже великі потоки, спрямовані по всіх маршрутах, куди можна виїжджати. Навіть серед військових, як вони собі вважали, у постійних пунктах базування, родини евакуюються, — сказала речниця Наталія Гуменюк

Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня «бавовна» у Криму знищила нафтобазу чорноморського флоту росіян. У тимчасово окупованому Севастополі після вчорашньої масштабної пожежі на нафтобазі поширюються панічні настрої. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Зокрема, рашисти засумнівалися у спроможності своєї ППО забезпечити безпеку стратегічних об'єктів.

Своєю чергою, відчуваючи початок так званого «гарячого курортного сезону» у тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця його проведення на території континентальної росії, — йдеться у зведенні Генштабу.

Источник: Ракурс


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