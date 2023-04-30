Ракурсhttps://racurs.ua/
Валерий Залужный и Кристофер Каволи. Фото: Валерий Залужный в Telegram
Залужный обсудил с командующим НАТО в Европе возможные сценарии войныhttps://racurs.ua/n182554-zalujnyy-obsudil-s-komanduuschim-nato-v-evrope-vozmojnye-scenarii-voyny.htmlРакурс
Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, зустрівся з головнокомандувачем ЗС НАТО і США у Європі Крістофером Каволі.
.
Український генерал розповів союзнику про ситуацію на фронті й описав можливі сценарії, загрози та передумови для майбутніх дій Сил оборони. Також наголосив на необхідності надання Україні широкого спектру озброєння і систем ППО, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії. Про це Залужний 30 квітня написав у Telegram.
Ставимо собі за мету — підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання, — наголосив він.
Також Залужний та Каволі обговорили питання підготовки бійців ЗСУ. Сторони домовилися і надалі підтримувати діалог та працювати задля посилення обороноздатності України.
Нагадаємо, 13 квітня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в Україні зустрівся з начальником Об'єднаного штабу Збройних сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром. Генерали обговорили ситуацією на фронті та про необхідність забезпечення України артилерійськими снарядами, засобами протиповітряної оборони та винищувачами F-16.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...