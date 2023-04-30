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Валерій Залужний та Крістофер Каволі. Фото: Валерій Залужний у Telegram
Залужний обговорив з командувачем НАТО в Європі можливі сценарії війниhttps://racurs.ua/ua/n182554-zalujnyy-obgovoryv-z-komanduvachem-nato-v-ievropi-mojlyvi-scenariyi-viyny.htmlРакурс
Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, зустрівся з головнокомандувачем ЗС НАТО і США у Європі Крістофером Каволі.
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Український генерал розповів союзнику про ситуацію на фронті й описав можливі сценарії, загрози та передумови для майбутніх дій Сил оборони. Також наголосив на необхідності надання Україні широкого спектру озброєння і систем ППО, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії. Про це Залужний 30 квітня написав у Telegram.
Ставимо собі за мету — підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання, — наголосив він.
Також Залужний та Каволі обговорили питання підготовки бійців ЗСУ. Сторони домовилися і надалі підтримувати діалог та працювати задля посилення обороноздатності України.
Нагадаємо, 13 квітня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в Україні зустрівся з начальником Об'єднаного штабу Збройних сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром. Генерали обговорили ситуацією на фронті та про необхідність забезпечення України артилерійськими снарядами, засобами протиповітряної оборони та винищувачами F-16.
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