Последствия российской ракетной атаки, фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n182556-rossiyskie-rakety-obstrelyali-pavlograd-postradali-25-chelovek-foto.html

Ракурс

Російські загарбники атакували ракетами Павлоградський район Дніпропетровської області.

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За попередньою інформацією, постраждали 25 людей, серед них троє дітей. Про це сьогодні, 1 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали, — зазначив Лисак. — В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.

Також є руйнування й у громадах району:

у Вербківській громаді побиті майже 40 житлових будинків;

у Юр’ївській громаді пошкоджено два будинки;

у Межиріцькій громаді пошкоджено школу.

На місцях прильотів працюють всі служби.