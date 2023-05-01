Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской ракетной атаки, фото: Сергей Лысак

Российские ракеты обстреляли Павлоград, пострадали 25 человек (ФОТО)

1 мая 2023, 08:50
999

Російські загарбники атакували ракетами Павлоградський район Дніпропетровської області.


.

За попередньою інформацією, постраждали 25 людей, серед них троє дітей. Про це сьогодні, 1 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали, — зазначив Лисак. — В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.

Також є руйнування й у громадах району:

  • у Вербківській громаді побиті майже 40 житлових будинків;
  • у Юр’ївській громаді пошкоджено два будинки;
  • у Межиріцькій громаді пошкоджено школу.

На місцях прильотів працюють всі служби.

Наслідки російської ракетної атаки, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров