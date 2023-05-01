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Ракурс
Наслідки російської ракетної атаки, фото: Сергій Лисак

Російські ракети обстріляли Павлоград, постраждали 25 людей (ФОТО)

1 тра 2023, 08:50
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Російські загарбники атакували ракетами Павлоградський район Дніпропетровської області.


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За попередньою інформацією, постраждали 25 людей, серед них троє дітей. Про це сьогодні, 1 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали, — зазначив Лисак. — В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.

Також є руйнування й у громадах району:

  • у Вербківській громаді побиті майже 40 житлових будинків;
  • у Юр’ївській громаді пошкоджено два будинки;
  • у Межиріцькій громаді пошкоджено школу.

На місцях прильотів працюють всі служби.

Наслідки російської ракетної атаки, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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