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Наслідки російської ракетної атаки, фото: Сергій Лисак
Російські ракети обстріляли Павлоград, постраждали 25 людей (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n182556-rosiyski-rakety-obstrilyaly-pavlograd-postrajdaly-25-ludey-foto.htmlРакурс
Російські загарбники атакували ракетами Павлоградський район Дніпропетровської області.
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За попередньою інформацією, постраждали 25 людей, серед них троє дітей. Про це сьогодні, 1 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали, — зазначив Лисак. — В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.
Також є руйнування й у громадах району:
- у Вербківській громаді побиті майже 40 житлових будинків;
- у Юр’ївській громаді пошкоджено два будинки;
- у Межиріцькій громаді пошкоджено школу.
На місцях прильотів працюють всі служби.
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