Миллионы украинцев оказались за чертой бедности, фото:

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В Україні у 2022 році рівень бідності збільшився з 5,5% до 24,2% у 2022 році, внаслідок чого за межею бідності опинилися 7,1 млн людей.

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Про це йдеться у нещодавньому звіті Світового банку, повідомляє видання The Guardian.

Оскільки на кінець 2022 року рівень безробіття неофіційно становив 36%, а інфляція досягла 26,6%, у Світовому банку попереджають, що рівень бідності може різко зрости.

Зазначається, що найбільше зростання бідності помітне у сільській місцевості.

Також негативний вплив має зростання цін. За інформацією видання, найбільше в Україні подорожчала їжа та паливо. Деякі речі подорожчали на 40−50%.

Економіст Олена Білан в коментарі виданню наголосила, що без величезного пакета фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів, ситуація була б ще гіршою.

Ми бачили падіння ВВП на 30% значною мірою через те, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу. У нас була інфляція 26% - знову ж таки, могло бути гірше — але зарплати людей також залишалися незмінними, а валюта девальвувала відносно долара на 20%.

За її словами, найбільшим викликом буде створення нових робочих місць.

Джерело: The Guardian