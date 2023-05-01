Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n182562-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 10.30 сьогоднішнього дня, 1 травня, росія розмістила на бойовому чергуванні вісім кораблів, серед них два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до чотирьох ворожих кораблі, серед них один носій «калібрів», загальний залп якого становить до 16 ракет.

В Азовському морі перебувають два ворожі кораблі.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — три судна;

до Чорного моря — сім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.