Последствия ракетного удара по Павлоградскому району, фото: полиция Днепропетровской области

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Рашисти завдали ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області.

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Наразі відомо про 34 постраждалих, серед яких п’ятеро дітей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що наймолодша постраждала — восьмирічна дівчинка.

У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки, 45 та 55 років, в реанімації. Решта лікуються амбулаторно, — зазначив Лисак.

Рашисти вчора, 30 квітня, близько 22.00 та вранці сьогодні, 1 травня, завдали ракетного удару по території промислового підприємства у Павлограді, повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

В результаті виникла пожежа. Також були пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, загорівся гараж та автомобіль на території приватного подвір’я. Крім того, руйнувань зазнали школи та дитсадки й магазини.

Руйнування цивільної інфраструктури також зафіксовані у Вербківській, Межиріцькій та Юр’ївській територіальній громаді.

Також у Павлограді розгорнуто пункт для звернень громадян, постраждалих внаслідок ракетного обстрілу. Він розташований за адресою вулиця Героїв України, 2.