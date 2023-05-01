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Ракурс
Российские обстрелы повредили распределительные сети

Из-за российских обстрелов часть жителей Днепропетровщины и Херсонщины осталась без света

1 мая 2023, 11:58
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Рашисти ввечері 30 квітня та в ніч на 1 травня завдали масованого удару по Україні.


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Російські обстріли не пошкодили об'єктів, що генерують електроенергію, проте є суттєві пошкодження розподільних мереж. Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

В результаті:

  • знеструмлено частину споживачів міста Дніпра та області;
  • на Херсонщині через обстріл знеструмлено понад 11 тис. абонентів у місті Херсон та 7, 1 тис. — в області.

Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб — зазначають в Міненерго.

У відомстві наголошують — енергетики цілодобово виконують роботи з відновлення постачання електроенергії.

Зокрема, за минулу добу заживлено понад 7 тисяч абонентів на Донеччині та близько 3 тисяч — на Сумщині, — зазначають в Міненерго.

Источник: Ракурс


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