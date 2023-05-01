Через російські обстріли частина жителів Дніпропетровщини та Херсонщини залишилась без світла

Російські обстріли пошкодили розподільні мережі

https://racurs.ua/ua/n182561-cherez-rosiyski-obstrily-chastyna-jyteliv-dnipropetrovschyny-ta-hersonschyny-zalyshylas-bez-svitla.html

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Рашисти ввечері 30 квітня та в ніч на 1 травня завдали масованого удару по Україні.

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Російські обстріли не пошкодили об'єктів, що генерують електроенергію, проте є суттєві пошкодження розподільних мереж. Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

В результаті:

знеструмлено частину споживачів міста Дніпра та області;

на Херсонщині через обстріл знеструмлено понад 11 тис. абонентів у місті Херсон та 7, 1 тис. — в області.

Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб — зазначають в Міненерго.

У відомстві наголошують — енергетики цілодобово виконують роботи з відновлення постачання електроенергії.