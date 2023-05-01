Через російські обстріли частина жителів Дніпропетровщини та Херсонщини залишилась без світла

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Російські обстріли пошкодили розподільні мережі
Через російські обстріли частина жителів Дніпропетровщини та Херсонщини залишилась без світлаhttps://racurs.ua/ua/n182561-cherez-rosiyski-obstrily-chastyna-jyteliv-dnipropetrovschyny-ta-hersonschyny-zalyshylas-bez-svitla.htmlРакурс
Рашисти ввечері 30 квітня та в ніч на 1 травня завдали масованого удару по Україні.
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Російські обстріли не пошкодили об'єктів, що генерують електроенергію, проте є суттєві пошкодження розподільних мереж. Про це повідомляє прес-служба Міненерго.
В результаті:
- знеструмлено частину споживачів міста Дніпра та області;
- на Херсонщині через обстріл знеструмлено понад 11 тис. абонентів у місті Херсон та 7, 1 тис. — в області.
Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб — зазначають в Міненерго.
У відомстві наголошують — енергетики цілодобово виконують роботи з відновлення постачання електроенергії.
Зокрема, за минулу добу заживлено понад 7 тисяч абонентів на Донеччині та близько 3 тисяч — на Сумщині, — зазначають в Міненерго.
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