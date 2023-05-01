34 людини постраждали внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n182563-34-ludyny-postrajdaly-vnaslidok-raketnogo-udaru-po-dnipropetrovschyni-ova.htmlРакурс
Рашисти завдали ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області.
Наразі відомо про 34 постраждалих, серед яких п’ятеро дітей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що наймолодша постраждала — восьмирічна дівчинка.
У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки, 45 та 55 років, в реанімації. Решта лікуються амбулаторно, — зазначив Лисак.
Рашисти вчора, 30 квітня, близько 22.00 та вранці сьогодні, 1 травня, завдали ракетного удару по території промислового підприємства у Павлограді, повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.
В результаті виникла пожежа. Також були пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, загорівся гараж та автомобіль на території приватного подвір’я. Крім того, руйнувань зазнали школи та дитсадки й магазини.
Руйнування цивільної інфраструктури також зафіксовані у Вербківській, Межиріцькій та Юр’ївській територіальній громаді.
Також у Павлограді розгорнуто пункт для звернень громадян, постраждалих внаслідок ракетного обстрілу. Він розташований за адресою вулиця Героїв України, 2.
Також із заявою можна звернутися до відділень поліції чи на лінію «102», — зазначають у поліції.