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Министр обороны Украины выразил сомнения в состоянии российского ядерного оружия, фото:
Российское ядерное оружие под сомнением, последнее испытание было в 1998 году — Резниковhttps://racurs.ua/n182566-rossiyskoe-yadernoe-orujie-pod-somneniem-poslednee-ispytanie-bylo-v-1998-godu-reznikov.htmlРакурс
Міністр оборони України Олексій Резніков вважає блефом російський ядерний шантаж.
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В ефірі національного телемарафону міністр висловив сумніви щодо стану російської ядерної зброї. За його словами — останнє випробування ядерної зброї рф проводила у 1998 році на одному з полігонів у Казахстані.
Тобто, те, що в них є в арсеналі — невідомо, що воно таке і в якому воно стані, — наголосив він. — Чи воно взагалі дієве, чи воно взагалі спрацює.
Резніков наголошує - навіть у тієї ядерної зброї та носіїв, яку росії передала Україна у 90-х роках минулого століття, термін придатності сплив у 1997 році.
Далі вони могли зробити певні інвестиції, апгрейд обладнання й протягнути цей термін придатності. Але формально він сплинув тоді, — зазначив міністр. — Багато речей, які там були — виробниками була Україна, українські заводи. А ми їм вже не допомагали.
На підтвердження своїх слів Резніков навів нещодавні події — у день приїзду до Києва президента США Джо Байдена в рф було заплановане випробування нової ракети, щоб залякати світ ядерною зброєю.
Проте це випробування провалилося, а російський диктатор володимир путін був змушений змінити свою промову перед Федеральними зборами рф.
Вона (нова ракета — ред.) не спрацювала. Просто на рівні технічних чи демонстраційних випробувань. Тому я б не перебільшував їх спроможність, — наголосив міністр.
Резніков зазначив, що ядерні погрози з боку росії з часом також почали все менше лякати наших партнерів.
Якщо ви навіть почитаєте офіційні коментарі офіційних осіб, в тих коментарях вже якраз менше оцього навіть прихованого переляку, а ствердження, що це малоймовірно. Вони теж починають поділяти нашу спільну думку, що це блеф, — додав Резніков.
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