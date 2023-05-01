Міністр оборони України висловив сумніви щодо спроможності російської ядерної зброї, фото:

https://racurs.ua/ua/n182566-rosiyska-yaderna-zbroya-pid-sumnivom-ostannie-vyprobuvannya-bulo-v-1998-roci-reznikov.html

Ракурс

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає блефом російський ядерний шантаж.

.

В ефірі національного телемарафону міністр висловив сумніви щодо стану російської ядерної зброї. За його словами — останнє випробування ядерної зброї рф проводила у 1998 році на одному з полігонів у Казахстані.

Тобто, те, що в них є в арсеналі — невідомо, що воно таке і в якому воно стані, — наголосив він. — Чи воно взагалі дієве, чи воно взагалі спрацює.

Резніков наголошує - навіть у тієї ядерної зброї та носіїв, яку росії передала Україна у 90-х роках минулого століття, термін придатності сплив у 1997 році.

Далі вони могли зробити певні інвестиції, апгрейд обладнання й протягнути цей термін придатності. Але формально він сплинув тоді, — зазначив міністр. — Багато речей, які там були — виробниками була Україна, українські заводи. А ми їм вже не допомагали.

На підтвердження своїх слів Резніков навів нещодавні події — у день приїзду до Києва президента США Джо Байдена в рф було заплановане випробування нової ракети, щоб залякати світ ядерною зброєю.

Проте це випробування провалилося, а російський диктатор володимир путін був змушений змінити свою промову перед Федеральними зборами рф.

Вона (нова ракета — ред.) не спрацювала. Просто на рівні технічних чи демонстраційних випробувань. Тому я б не перебільшував їх спроможність, — наголосив міністр.

Резніков зазначив, що ядерні погрози з боку росії з часом також почали все менше лякати наших партнерів.