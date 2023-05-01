Танк «Челленджер», фото: Cpl Kellie Williams, RLC/MOD

https://racurs.ua/n182567-kak-ukrainskie-voennye-ocenivaut-zapadnye-tanki-rasskazal-reznikov.html

Ракурс

В Україні на озброєння вже стали надані західними партнерами танки «Леопард» та «Челленджер», а також низка видів бойових броньованих машин.

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про це в ефірі національного телемарафону.

Точно є «Леопарди» і точно є «Челленджери». Вони вже є. Мало того, вони не просто є, а наші екіпажі пройшли відповідні навчання, підготовку, — наголосив він.

За словами міністра, він вже побував у підрозділах і поспілкувався з українськими військовими, які пройшли навчання на цій техніці. Резніков зазначив, що військові задоволені західними танками.

Коли спитав хлопців, які опанували «Челленджери», це наші десантники героїчні. Кажу: «Хлопці, як?». Вони кажуть: «Клас». Я кажу: «А можете порівняти, можливо, „Жигулі“ і „Мерседес“ — це така різниця?» Така коротенька пауза: «Ні, пане міністре, це навіть не «Мерседес» — це «Роллс-ройс, — розповів міністр.

Резніков зазначив, що також особисто, з дозволу екіпажу, мав можливість покерувати цією технікою й переконатися в її хорошій керованості.

Важка машина, гусениці. Але я особисто, коли сів, і важелями керував «Челленджерами» — таке враження: ти подумав, що ти хочеш вліво, він вже повертає вліво, — розповів міністр.

Резніков нагадав, що до України надійшли не тільки танки, але й підкріплення цих підрозділів — «Бредлі», «Мардери», «Хамві» та інша бронетехніка.