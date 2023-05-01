россия возвела на востоке Украины крупнейшие в мире укрепления

https://racurs.ua/n182570-rossiya-vozvela-na-vostoke-ukrainy-krupneyshie-v-mire-ukrepleniya.html

Ракурс

росія звела на сході України найбільші у світі укріплення.

.

Про це йдеться у сьогоднішньому звіті британської військової розвідки.

Війська рф активно готуються до контрнаступу України на цій ділянці фронту. Вони окопуються, зводять укриття та протитанкові загородження. За деякими даними, у цьому їм допомагають робітники із Центральної Азії.

З літа 2022 року росія звела одну з найбільших систем бойових оборонних споруд, яких не було у світі багато десятиліть, заявили 1 травня в Міноборони Великої Британії.

Оборонні рубежі створені не лише вздовж нинішньої лінії фронту, а й у глибині окупованих територій. Наприклад, на півночі Криму в районі села Медведівка. Крім того, сотні кілометрів траншів викопані в Білгородській та Курській областях рф.

Створення колосальних укріплень свідчить про глибоке занепокоєння керівництва рф тим, що Україна може досягти успіхів на полі бою, — резюмує британська розвідка.