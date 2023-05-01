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росія звела на сході України найбільші у світі укріплення
росія звела на сході України найбільші у світі укріпленняhttps://racurs.ua/ua/n182570-rosiya-zvela-na-shodi-ukrayiny-naybilshi-u-sviti-ukriplennya.htmlРакурс
росія звела на сході України найбільші у світі укріплення.
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Про це йдеться у сьогоднішньому звіті британської військової розвідки.
Війська рф активно готуються до контрнаступу України на цій ділянці фронту. Вони окопуються, зводять укриття та протитанкові загородження. За деякими даними, у цьому їм допомагають робітники із Центральної Азії.
З літа 2022 року росія звела одну з найбільших систем бойових оборонних споруд, яких не було у світі багато десятиліть, заявили 1 травня в Міноборони Великої Британії.
Оборонні рубежі створені не лише вздовж нинішньої лінії фронту, а й у глибині окупованих територій. Наприклад, на півночі Криму в районі села Медведівка. Крім того, сотні кілометрів траншів викопані в Білгородській та Курській областях рф.
Створення колосальних укріплень свідчить про глибоке занепокоєння керівництва рф тим, що Україна може досягти успіхів на полі бою, — резюмує британська розвідка.
Особливих зусиль доклала росія для зміцнення північного кордону окупованого Криму. Також росіяни викопали сотні миль траншей на своїй території, наприклад у Бєлгородській та Курській областях.
Такий захист підкреслює глибоке занепокоєння російського керівництва тим, що Україна може досягти значного прориву, зазначають аналітики.
Наприклад, російські війська викопали на Запорізькому фронті мега-окоп завдовжки 72 км. Його створили восени 2022 року, роботи зайняли 1,5 місяця. Гігантська траншея простяглася від околиці села Семенівка до поля поблизу села Маринівка.
Українські військові виявили цар-окоп на супутникових знімках. Його довжина — це приблизно третина від довжини усієї Запорізької області. Представник ЗСУ Наталія Гуменюк з іронією визнала, що окоп справді побив рекорд.
Інших перемог у них не буде, — сказала вона.
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