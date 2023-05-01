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Экономно и эффективно – дрон-камикадзе дождался максимального скопления московитов
Экономно и эффективно — дрон-камикадзе дождался максимального скопления московитов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182571-ekonomno-i-effektivno-dron-kamikadze-dojdalsya-maksimalnogo-skopleniya-moskovitov-video.htmlРакурс
Приклад економного та ефективного використання дрону-камікадзе показав на відео український блогер.
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Оператор помітив, як у підземний бліндаж зайшла якомога більша кількість росіян і тільки тоді спрямував дрон з вибухівкою у шпарину.
Пролунав вибух і з бліндажа пішов густий дим.
FPV-дрон, придбаний вами, знищує бруднодупих окупантів, які намагались сховатись. Але це їх не врятувало, — прокоментував відео блогер Сергій Стерненко, який і опублікував це відео українських бійців.
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