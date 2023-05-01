Економно та ефективно - дрон-камікадзе дочекався максимального скупчення московитів

https://racurs.ua/ua/n182571-ekonomno-ta-efektyvno-dron-kamikadze-dochekavsya-maksymalnogo-skupchennya-moskovytiv-video.html

Ракурс

Приклад економного та ефективного використання дрону-камікадзе показав на відео український блогер.

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Оператор помітив, як у підземний бліндаж зайшла якомога більша кількість росіян і тільки тоді спрямував дрон з вибухівкою у шпарину.

Пролунав вибух і з бліндажа пішов густий дим.