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Економно та ефективно - дрон-камікадзе дочекався максимального скупчення московитів
Економно та ефективно — дрон-камікадзе дочекався максимального скупчення московитів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182571-ekonomno-ta-efektyvno-dron-kamikadze-dochekavsya-maksymalnogo-skupchennya-moskovytiv-video.htmlРакурс
Приклад економного та ефективного використання дрону-камікадзе показав на відео український блогер.
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Оператор помітив, як у підземний бліндаж зайшла якомога більша кількість росіян і тільки тоді спрямував дрон з вибухівкою у шпарину.
Пролунав вибух і з бліндажа пішов густий дим.
FPV-дрон, придбаний вами, знищує бруднодупих окупантів, які намагались сховатись. Але це їх не врятувало, — прокоментував відео блогер Сергій Стерненко, який і опублікував це відео українських бійців.
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