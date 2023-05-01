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Ракурс
Економно та ефективно - дрон-камікадзе дочекався максимального скупчення московитів

Економно та ефективно — дрон-камікадзе дочекався максимального скупчення московитів (ВІДЕО)

1 тра 2023, 16:39
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Приклад економного та ефективного використання дрону-камікадзе показав на відео український блогер.


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Оператор помітив, як у підземний бліндаж зайшла якомога більша кількість росіян і тільки тоді спрямував дрон з вибухівкою у шпарину.

Пролунав вибух і з бліндажа пішов густий дим.

FPV-дрон, придбаний вами, знищує бруднодупих окупантів, які намагались сховатись. Але це їх не врятувало, — прокоментував відео блогер Сергій Стерненко, який і опублікував це відео українських бійців.

Джерело: Ракурс


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