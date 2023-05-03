Ночная атака дронов — взрывы в трех областях, "Шахеды" попали в нефтебазу

https://racurs.ua/n182633-nochnaya-ataka-dronov-vzryvy-v-treh-oblastyah-shahedy-popali-v-neftebazu.html

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Окупаційна армія росії минулої ночі випустили 26 «Шахедів», 21 з яких Повітряні сили Збройних сил України знищили. Згодом стало відомо про влучання дронів у нафтобазу Кіровоградщини. Також у Миколаївській області безпілотник поцілив у приватний будинок, а на Дніпропетровщині — у адмінбудівлю. Над Києвом вдалося виявити та збити всі ударні дрони ворога.

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Ліквідація наслідків прильоту по Кіровоградщині почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється.

Люди не постраждали. Інформація про пошкодження уточнюється, — повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

На Миколаївщині внаслідок влучання безпілотника виникла пожежа в приватному домоволодінні. Її ліквідували. Ще один дрон над областю збили, підтвердили у Миколаївській ОВА.

Над Дніпропетровщиною Сили оборони знищили сім шахедів. Один безпілотник пошкодив адмінбудівлю, там зайнялася пожежа. Полум’я вже загасили, потерпілих немає.