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Ракурс
Нічна атака дронів — три “Шахеди” вдарили по нафтобазі Кіровоградщини

Нічна атака дронів — вибухи у трьох областях, «Шахеди» поцілили у нафтобазу

3 тра 2023, 08:52
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Окупаційна армія росії минулої ночі випустили 26 «Шахедів», 21 з яких Повітряні сили Збройних сил України знищили. Згодом стало відомо про влучання дронів у нафтобазу Кіровоградщини. Також у Миколаївській області безпілотник поцілив у приватний будинок, а на Дніпропетровщині — у адмінбудівлю. Над Києвом вдалося виявити та збити всі ударні дрони ворога.


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Ліквідація наслідків прильоту по Кіровоградщині почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється.

Люди не постраждали. Інформація про пошкодження уточнюється, — повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

На Миколаївщині внаслідок влучання безпілотника виникла пожежа в приватному домоволодінні. Її ліквідували. Ще один дрон над областю збили, підтвердили у Миколаївській ОВА.

Над Дніпропетровщиною Сили оборони знищили сім шахедів. Один безпілотник пошкодив адмінбудівлю, там зайнялася пожежа. Полум’я вже загасили, потерпілих немає.

Джерело: Ракурс


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