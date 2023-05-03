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Беспилотники атаковали военный аэродром в Брянской области рф - СМИ
Беспилотники атаковали военный аэродром в Брянской области рф — СМИhttps://racurs.ua/n182637-bespilotniki-atakovali-voennyy-aerodrom-v-bryanskoy-oblasti-rf-smi.htmlРакурс
Невідомі безпілотники атакували російський військовий аеродром у Брянській області. Інцидент стався в ніч на 3 травня. Про це повідомляє російські пропагандистські ресурси.
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Для атаки нібито були задіяні п’ять ударних дронів. Два безпілотники нібито вдалося збити зі стрілецької зброї, ще два вибухнули на території аеродрому. Про долю останнього не повідомляється.
Окупанти стверджують, що внаслідок атаки «ніхто не постраждав». Пошкодження отримав нібито лише виведений з експлуатації транспортний літак Ан-124 «Руслан».
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