Ракурсhttps://racurs.ua/
Безпілотники атакували військовий аеродром у Брянській області - ЗМІ
Безпілотники атакували військовий аеродром у Брянській області рф — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n182637-bezpilotnyky-atakuvaly-viyskovyy-aerodrom-u-bryanskiy-oblasti-rf-zmi.htmlРакурс
Невідомі безпілотники атакували російський військовий аеродром у Брянській області. Інцидент стався в ніч на 3 травня. Про це повідомляє російські пропагандистські ресурси.
.
Для атаки нібито були задіяні п’ять ударних дронів. Два безпілотники нібито вдалося збити зі стрілецької зброї, ще два вибухнули на території аеродрому. Про долю останнього не повідомляється.
Окупанти стверджують, що внаслідок атаки «ніхто не постраждав». Пошкодження отримав нібито лише виведений з експлуатації транспортний літак Ан-124 «Руслан».
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...