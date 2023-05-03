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Ракурс
Безпілотники атакували військовий аеродром у Брянській області - ЗМІ

Безпілотники атакували військовий аеродром у Брянській області рф — ЗМІ

3 тра 2023, 11:58
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Невідомі безпілотники атакували російський військовий аеродром у Брянській області. Інцидент стався в ніч на 3 травня. Про це повідомляє російські пропагандистські ресурси.


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Для атаки нібито були задіяні п’ять ударних дронів. Два безпілотники нібито вдалося збити зі стрілецької зброї, ще два вибухнули на території аеродрому. Про долю останнього не повідомляється.

Окупанти стверджують, що внаслідок атаки «ніхто не постраждав». Пошкодження отримав нібито лише виведений з експлуатації транспортний літак Ан-124 «Руслан».

Джерело: Ракурс


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