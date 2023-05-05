Башня мобильной связи остановила летевшую в сторону Запорожья российскую ракету

https://racurs.ua/n182726-bashnya-mobilnoy-svyazi-ostanovila-letevshuu-v-storonu-zaporojya-rossiyskuu-raketu-foto.html

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в Запорізькій області базова станція Vodafone зупинила російську ракету, яка летіла в бік Запоріжжя.

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Це сталося в селищі Комишуваха — російська ракета влучила у вежу звʼязку. Попри пошкодження вже наступного дня звʼязок у районі відновили.