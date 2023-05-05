Ракурсhttps://racurs.ua/
Башня мобильной связи остановила летевшую в сторону Запорожья российскую ракету
Башня мобильной связи остановила летевшую в сторону Запорожья российскую ракету (ФОТО)https://racurs.ua/n182726-bashnya-mobilnoy-svyazi-ostanovila-letevshuu-v-storonu-zaporojya-rossiyskuu-raketu-foto.htmlРакурс
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в Запорізькій області базова станція Vodafone зупинила російську ракету, яка летіла в бік Запоріжжя.
.
Це сталося в селищі Комишуваха — російська ракета влучила у вежу звʼязку. Попри пошкодження вже наступного дня звʼязок у районі відновили.
Все можна відбудувати. Найголовніше — зберегти людські життя, — підписав опубліковані у своїх соцмережах фото Федоров.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...