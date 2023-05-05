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Вежа мобільного зв'язку зупинила російську ракету, яка летіла у бік Запоріжжя

Вежа мобільного зв’язку зупинила російську ракету, яка летіла у бік Запоріжжя (ФОТО)

5 тра 2023, 19:25
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в Запорізькій області базова станція Vodafone зупинила російську ракету, яка летіла в бік Запоріжжя.


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Вежа мобільного зв'язку зупинила російську ракету, яка летіла у бік Запоріжжя

Це сталося в селищі Комишуваха — російська ракета влучила у вежу звʼязку. Попри пошкодження вже наступного дня звʼязок у районі відновили.

Все можна відбудувати. Найголовніше — зберегти людські життя, — підписав опубліковані у своїх соцмережах фото Федоров.

Вежа мобільного зв'язку зупинила російську ракету, яка летіла у бік Запоріжжя

Джерело: Ракурс


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