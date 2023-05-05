Вежа мобільного зв'язку зупинила російську ракету, яка летіла у бік Запоріжжя

https://racurs.ua/ua/n182726-veja-mobilnogo-zv-yazku-zupynyla-rosiysku-raketu-yaka-letila-u-bik-zaporijjya-foto.html

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в Запорізькій області базова станція Vodafone зупинила російську ракету, яка летіла в бік Запоріжжя.

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Це сталося в селищі Комишуваха — російська ракета влучила у вежу звʼязку. Попри пошкодження вже наступного дня звʼязок у районі відновили.