Чат-бот для помощи переселенцам заработал в Украине

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Запущен чат-бот для помощи переселенцам, фото:
Чат-бот для помощи переселенцам заработал в Украинеhttps://racurs.ua/n182749-chat-bot-dlya-pomoschi-pereselencam-zarabotal-v-ukraine.htmlРакурс
Запрацював застосунок «ТурБОТа про ВПО» — чат-бот, покликаний допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися у приймаючі громади.
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Про це сьогодні, 6 травня, повідомляється на сайті уряду.
За допомогою цього чат-бота, зокрема, можна:
- знайти житло у новому регіоні;
- дізнатися, які документи необхідні для оформлення статусу ВПО;
- дізнатися, як і де отримати допомогу, адреси та номери телефонів ЦНАПів тощо.
Для зручності вся інформація у чат-боті згрупована за відповідними розділами.
Наразі застосунок надає інформацію щодо чотирьох міст:
- Києва;
- Львова;
- Івано-Франківська;
- Чернівців.
Цей перелік надалі планують розширити.
Щоб скористатися чат-ботом, достатньо перейти за посиланням https://t.me/chat_bot_vpo_bot
Проект реалізується Кримськотатарським Ресурсним Центром у межах Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, — зазначається в повідомленні.
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