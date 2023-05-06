Чат-бот для допомоги переселенцям запрацював в Україні

Запущено чат-бот для допомоги переселенцям, фото:

https://racurs.ua/ua/n182749-chat-bot-dlya-dopomogy-pereselencyam-zapracuvav-v-ukrayini.html

Ракурс

Запрацював застосунок «ТурБОТа про ВПО» — чат-бот, покликаний допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися у приймаючі громади.

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Про це сьогодні, 6 травня, повідомляється на сайті уряду.

За допомогою цього чат-бота, зокрема, можна:

знайти житло у новому регіоні;

дізнатися, які документи необхідні для оформлення статусу ВПО;

дізнатися, як і де отримати допомогу, адреси та номери телефонів ЦНАПів тощо.

Для зручності вся інформація у чат-боті згрупована за відповідними розділами.

Наразі застосунок надає інформацію щодо чотирьох міст:

Києва;

Львова;

Івано-Франківська;

Чернівців.

Цей перелік надалі планують розширити.

Щоб скористатися чат-ботом, достатньо перейти за посиланням https://t.me/chat_bot_vpo_bot