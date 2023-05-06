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Ракурс
Запущено чат-бот для допомоги переселенцям, фото:

Чат-бот для допомоги переселенцям запрацював в Україні

6 тра 2023, 15:42
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Запрацював застосунок «ТурБОТа про ВПО» — чат-бот, покликаний допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися у приймаючі громади.


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Про це сьогодні, 6 травня, повідомляється на сайті уряду.

За допомогою цього чат-бота, зокрема, можна:

  • знайти житло у новому регіоні;
  • дізнатися, які документи необхідні для оформлення статусу ВПО;
  • дізнатися, як і де отримати допомогу, адреси та номери телефонів ЦНАПів тощо.

Для зручності вся інформація у чат-боті згрупована за відповідними розділами.

Наразі застосунок надає інформацію щодо чотирьох міст:

  • Києва;
  • Львова;
  • Івано-Франківська;
  • Чернівців.

Цей перелік надалі планують розширити.

Щоб скористатися чат-ботом, достатньо перейти за посиланням https://t.me/chat_bot_vpo_bot

Проект реалізується Кримськотатарським Ресурсним Центром у межах Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, — зазначається в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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