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Возвращенные из плена защитники Украины, фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными
45 защитников и защитниц Украины вернули из плена (ФОТО)https://racurs.ua/n182750-45-zaschitnikov-i-zaschitnic-ukrainy-vernuli-iz-plena-foto.htmlРакурс
З полону повернули ще 45 осіб — 42 захисників та трьох захисниць «Азовсталі». Серед них 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів.
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Чимало з військовослужбовців мають поранення та серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це сьогодні, 6 травня, повідомляється у Tegelram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
За захист власної землі ворог намагався провести над частиною Оборонців судилища. У порушення всіх вимог міжнародного гуманітарного права українським військовим загрожували тривалі терміни ув’язнення, — вказано в повідомленні.
Серед визволених з полону:
- учасник «вертолітної» місії ГУР МО з евакуації поранених з «Азовсталі». Евакуаційний гелікоптер, в якому він перебував, було збито, але воїн зумів вижити. Важко пораненому, йому погрожували так званим «судом». Тепер військовослужбовець пройде курс лікування та реабілітації;
- молода пара, яка побралася на «Азовсталі»;
- медик, який вже був у полоні рашистів після Широкинської операції (2015 рік). Тоді він пробув у полоні понад два роки, а після звільнення знову пішов служити. Повторно потрапив у полон захищаючи Маріуполь та «Азовсталь» від загарбників;
- ветеран афганської війни, 56-річний головний сержант, який отримав поранення на Майдані, пройшов АТО, ООС та відбивав повномасштабну агресію рашистського ворога.
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