Возвращенные из плена защитники Украины, фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

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З полону повернули ще 45 осіб — 42 захисників та трьох захисниць «Азовсталі». Серед них 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів.

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Чимало з військовослужбовців мають поранення та серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це сьогодні, 6 травня, повідомляється у Tegelram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За захист власної землі ворог намагався провести над частиною Оборонців судилища. У порушення всіх вимог міжнародного гуманітарного права українським військовим загрожували тривалі терміни ув’язнення, — вказано в повідомленні.

Серед визволених з полону: