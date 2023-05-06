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Повернені з полону захисники України, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

45 захисників і захисниць України повернули з полону (ФОТО)

6 тра 2023, 16:36
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З полону повернули ще 45 осіб — 42 захисників та трьох захисниць «Азовсталі». Серед них 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів.


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Чимало з військовослужбовців мають поранення та серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це сьогодні, 6 травня, повідомляється у Tegelram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За захист власної землі ворог намагався провести над частиною Оборонців судилища. У порушення всіх вимог міжнародного гуманітарного права українським військовим загрожували тривалі терміни ув’язнення, — вказано в повідомленні.

Серед визволених з полону:

  • учасник «вертолітної» місії ГУР МО з евакуації поранених з «Азовсталі». Евакуаційний гелікоптер, в якому він перебував, було збито, але воїн зумів вижити. Важко пораненому, йому погрожували так званим «судом». Тепер військовослужбовець пройде курс лікування та реабілітації;
  • молода пара, яка побралася на «Азовсталі»;
  • медик, який вже був у полоні рашистів після Широкинської операції (2015 рік). Тоді він пробув у полоні понад два роки, а після звільнення знову пішов служити. Повторно потрапив у полон захищаючи Маріуполь та «Азовсталь» від загарбників;
  • ветеран афганської війни, 56-річний головний сержант, який отримав поранення на Майдані, пройшов АТО, ООС та відбивав повномасштабну агресію рашистського ворога.

Повернені з полону захисники України, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Джерело: Ракурс


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