В Херсонской области российский обстрел унес жизни шести спасателей, фото: Сергей Крук

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Ракурс

На Херсонщині шестеро співробітників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу.

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Про це сьогодні, 6 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив керівник ДСНС Сергій Крук.

Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, — отримали поранення та наразі госпіталізовані. Знищена техніка, — зазначив Крук.

Очільник ДСНС наголошує, що російські терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи українських фахівців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, котру окупанти щільно закидали боєприпасами.