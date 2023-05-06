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В Херсонской области российский обстрел унес жизни шести спасателей, фото: Сергей Крук
Шесть сотрудников ГСЧС погибли в результате российских обстрелов Херсонщины (ФОТО)https://racurs.ua/n182756-shest-sotrudnikov-gschs-pogibli-v-rezultate-rossiyskih-obstrelov-hersonschiny-foto.htmlРакурс
На Херсонщині шестеро співробітників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу.
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Про це сьогодні, 6 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив керівник ДСНС Сергій Крук.
Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, — отримали поранення та наразі госпіталізовані. Знищена техніка, — зазначив Крук.
Очільник ДСНС наголошує, що російські терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи українських фахівців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, котру окупанти щільно закидали боєприпасами.
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