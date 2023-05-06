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Ракурс
На Херсонщині російський обстріл забрав життя шести рятувальників, фото: Сергій Крук

Шестеро співробітників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу Херсонщини (ФОТО)

6 тра 2023, 19:58
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На Херсонщині шестеро співробітників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу.


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Про це сьогодні, 6 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив керівник ДСНС Сергій Крук.

Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, — отримали поранення та наразі госпіталізовані. Знищена техніка, — зазначив Крук.

Очільник ДСНС наголошує, що російські терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи українських фахівців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, котру окупанти щільно закидали боєприпасами.

Джерело: Ракурс


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