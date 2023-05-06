Последствия российских обстрелов, фото: Харьковская областная прокуратура

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Ракурс

Рашисти вчора, 5 травня, ввечері завдали ракетного удару по селу Чистоводівка Ізюмського району Харківської області.

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Ракета, попередньо це Х-101, впала біля приватного житлового сектору. В результаті пошкоджено низку будинків та господарських споруд. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Зазначається, що внаслідок обстрілу утворилась вирва глибиною близько 7 м та діаметром 10 м.

З місця події вилучили уламки ракети. Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, сьогодні, 6 травня, на Харківщині 43-річний чоловік отримав травми внаслідок наїзду трактором на протитанкову міну.