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Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: LiveJournal
В Черном море россия разместила четыре носителя «калибров» — ОК «Юг»https://racurs.ua/n182766-v-chernom-more-rossiya-razmestila-chetyre-nositelya-kalibrov-ok-ug.htmlРакурс
У Чорному морі російське корабельне угрупування складається з 12 одиниць. Серед них чотири надводні носії крилатих ракет «Калібр» із максимально можливим сумарним залпом до 32 ракет.
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Про це сьогодні, 7 травня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».
Рівень загрози ракетного удару залишається дуже високим. Не нехтуйте власною безпекою, не піддавайтеся паніці, довіряйте достовірним джерелам інформації, утримайтеся від відвідування чорноморського узбережжя, лісосмуг та інших недообстежених місць на деокупованих територіях, — наголошують в ОК «Південь».
Нагадаємо, в ніч на 7 травня російська ракета влучила у промислове підприємство на Миколаївщині.
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