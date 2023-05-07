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Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: LiveJournal
У Чорному морі росія розмістила чотири носії «калібрів» — ОК «Південь»https://racurs.ua/ua/n182766-u-chornomu-mori-rosiya-rozmistyla-chotyry-nosiyi-kalibriv-ok-pivden.htmlРакурс
У Чорному морі російське корабельне угрупування складається з 12 одиниць. Серед них чотири надводні носії крилатих ракет «Калібр» із максимально можливим сумарним залпом до 32 ракет.
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Про це сьогодні, 7 травня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».
Рівень загрози ракетного удару залишається дуже високим. Не нехтуйте власною безпекою, не піддавайтеся паніці, довіряйте достовірним джерелам інформації, утримайтеся від відвідування чорноморського узбережжя, лісосмуг та інших недообстежених місць на деокупованих територіях, — наголошують в ОК «Південь».
Нагадаємо, в ніч на 7 травня російська ракета влучила у промислове підприємство на Миколаївщині.
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