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Ракурс
россия 9 мая может устроить провокации, фото: dsnews.ua

На 9 мая россия может готовить провокации — ГУР

7 мая 2023, 11:41
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росія на 9 травня може готувати провокації — держава агресор часто для таких дій обирає символічні дати.


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Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня, — зазначив він.

Також Юсов не виключає, що росіяни можуть спрямувати провокації і проти білорусі — така російська «операція під фальшивим прапором» може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України.

Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде, — наголосив він.

Источник: Ракурс


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