На 9 мая россия может готовить провокации — ГУРhttps://racurs.ua/n182767-na-9-maya-rossiya-mojet-gotovit-provokacii-gur.htmlРакурс
росія на 9 травня може готувати провокації — держава агресор часто для таких дій обирає символічні дати.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов.
Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня, — зазначив він.
Також Юсов не виключає, що росіяни можуть спрямувати провокації і проти білорусі — така російська «операція під фальшивим прапором» може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України.
Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде, — наголосив він.