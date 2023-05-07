росія 9 травня може влаштувати провокації, фото: dsnews.ua

https://racurs.ua/ua/n182767-na-9-travnya-rosiya-moje-gotuvaty-provokaciyi-gur.html

Ракурс

росія на 9 травня може готувати провокації — держава агресор часто для таких дій обирає символічні дати.

.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня, — зазначив він.

Також Юсов не виключає, що росіяни можуть спрямувати провокації і проти білорусі — така російська «операція під фальшивим прапором» може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України.